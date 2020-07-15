У Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка

У вівторок, 14 липня, у столиці Білорусі Мінську та інших містах країни ввечері пройшли акції протесту на підтримку кандидатів у президенти, яких Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував кандидатами. Про це пише "Інтерфакс-Захід".

Люди в Мінську вийшли на центральний проспект Незалежності, хоча великих скупчень людей не спостерігалося. Учасники акцій стояли на тротуарі, періодично плескаючи в долоні. Протестувальників підтримували гудками автомобілісти.

Через деякий час ДАІ перекрила окремі ділянки проспекту. По проспекту почали курсувати міліцейські мікроавтобуси і автозаки. Правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання учасників акції.

Крім того, під час прямого ефіру був затриманий кореспондент білоруського бюро "Радіо Свобода" Алеся Пілецький. У соціальних мережах повідомляють про затримання журналістів низки інших видань.

Аналогічні акції пройшли і в ряді інших міст Білорусі - Бресті, Гомелі та Гродно.Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента. Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.