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  • У Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка
15 липня 2020, середа, 08:35 8
Світ 2020-07-15T10:30:04+03:00
Українські Новини
У Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка

У Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка

Валерия Драгомирова
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Протести в Білорусі. Фото: Дмитро Брушка, Tut.by
Протести в Білорусі. Фото: Дмитро Брушка, Tut.by

У вівторок, 14 липня, у столиці Білорусі Мінську та інших містах країни ввечері пройшли акції протесту на підтримку кандидатів у президенти, яких Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував кандидатами. Про це пише "Інтерфакс-Захід".

Люди в Мінську вийшли на центральний проспект Незалежності, хоча великих скупчень людей не спостерігалося. Учасники акцій стояли на тротуарі, періодично плескаючи в долоні. Протестувальників підтримували гудками автомобілісти.

Через деякий час ДАІ перекрила окремі ділянки проспекту. По проспекту почали курсувати міліцейські мікроавтобуси і автозаки. Правозахисний центр "Весна" повідомив про затримання учасників акції.

Крім того, під час прямого ефіру був затриманий кореспондент білоруського бюро "Радіо Свобода" Алеся Пілецький. У соціальних мережах повідомляють про затримання журналістів низки інших видань.

Аналогічні акції пройшли і в ряді інших міст Білорусі - Бресті, Гомелі та Гродно.Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента. Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.

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