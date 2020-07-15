З'явилося відео жорстоких сутичок демонстрантів з ОМОНом під час протестів у Білорусі

З'явилися відео жорстоких сутичок протестуючих з міліцією та ОМОНом в Білорусі під час акції в підтримку опонентів Лукашенка, яких було знято з виборів. Про це повідомляє видання "Tut.by", передають Українські Новини.

Під час масових мітингів в країні затримали щонайменше 215 осіб.

Як повідомляє видання, за подіями спостерігали заступник глави МВС Олександр Барсуков, глава ГУВС мінського міськвиконкому Іван Кубрак і командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба.

"Близько 21.00 на проспекті Незалежності навпроти парку Горького відбулася жорстка сутичка протестувальників з міліцією. Від "Міліція з народом!" до "Ганьба!" — так протестувальники коментували те, що відбувається", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, міліція і ОМОН людей затримували дуже жорстко, коли мітингувальники намагалися втекти, їх підсікали під коліна, і вони падали на асфальт. Також били людей в обличчя і заламували руки.

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Як наголошується, затримували і журналістів, але відпускали після перевірки документів.

Також мітинги відбулися біля річки Немига близько 23.00. Люди свистіли і плескали в долоні, кричали "Ганьба!" і "Йди!", а також сигналили автомобілі. Затримання пройшли і тут, і в районі Романівської Слободи.

Протести в Мінську. Фото: news.tut.by

Крім того, в Мінську закрили шість станцій метро: "Жовтнева", "Немига", "Фрунзе", "Площа Перемоги", "Грушівка" і "Молодіжна".

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія Білорусі вирішила не реєструвати опозиційного кандидата Віктора Бабарика кандидатом у президенти через лист з Комітету держконтролю.

Крім того, Олександр Лукашенко зізнався, що "дав сигнал" про затримання свого опонента, блогера Сергія Тиханівського.