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29 липня 2020, середа, 20:07 8
Силові структури 2020-07-29T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві сонний водій влаштував ДТП. Постраждали двоє неповнолітніх

У Києві сонний водій влаштував ДТП. Постраждали двоє неповнолітніх

Елена Новикова
ДТП, постраждалі в ДТП, Поліція
У Києві чоловік заснув за кермом і влаштував ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва
У Києві чоловік заснув за кермом і влаштував ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва

У той час, як в Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, у Києві вранці в середу, 29 липня, на вулиці Саперно-Слобідській водій автомобіля ВАЗ заснув за кермом і в'їхав у відбійник. За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждали двоє неповнолітніх.

Про це зазначається в повідомленні патрульної поліції Києва в Telegram-каналі.

"Сьогодні вранці на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Саперно-Слобідській. За словами водія автомобіля ВАЗ, він заснув за кермом, в результаті чого втратив контроль над транспортним засобом та скоїв зіткнення з відбійником. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали двоє неповнолітніх. Лікарі госпіталізували їх в одну з медичних установ столиці", — йдеться в ньому.

Наголошується, що надалі всі обставини цієї події будуть встановлювати слідчі.

Фото: ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

Як повідомляли Українські Новини, на трасі під Києвом загинула сім'я з 4 осіб.

Поліція почала розслідувати ДТП з участю автомобіля директора Roshen.

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