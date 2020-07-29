У Києві сонний водій влаштував ДТП. Постраждали двоє неповнолітніх

У Києві чоловік заснув за кермом і влаштував ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві чоловік заснув за кермом і влаштував ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва

У той час, як в Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, у Києві вранці в середу, 29 липня, на вулиці Саперно-Слобідській водій автомобіля ВАЗ заснув за кермом і в'їхав у відбійник. За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждали двоє неповнолітніх.

Про це зазначається в повідомленні патрульної поліції Києва в Telegram-каналі.

"Сьогодні вранці на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Саперно-Слобідській. За словами водія автомобіля ВАЗ, він заснув за кермом, в результаті чого втратив контроль над транспортним засобом та скоїв зіткнення з відбійником. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали двоє неповнолітніх. Лікарі госпіталізували їх в одну з медичних установ столиці", — йдеться в ньому.

Наголошується, що надалі всі обставини цієї події будуть встановлювати слідчі.

ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

Як повідомляли Українські Новини, на трасі під Києвом загинула сім'я з 4 осіб.

Поліція почала розслідувати ДТП з участю автомобіля директора Roshen.