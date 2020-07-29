У Києві сонний водій влаштував ДТП. Постраждали двоє неповнолітніх

У той час, як в Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, у Києві вранці в середу, 29 липня, на вулиці Саперно-Слобідській водій автомобіля ВАЗ заснув за кермом і в'їхав у відбійник. За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждали двоє неповнолітніх. Про це зазначається в повідомленні патрульної поліції Києва в Telegram-каналі. "Сьогодні вранці на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Саперно-Слобідській. За словами водія автомобіля ВАЗ, він заснув за кермом, в результаті чого втратив контроль над транспортним засобом та скоїв зіткнення з відбійником. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали двоє неповнолітніх. Лікарі госпіталізували їх в одну з медичних установ столиці", — йдеться в ньому. Наголошується, що надалі всі обставини цієї події будуть встановлювати слідчі. ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва Як повідомляли Українські Новини, на трасі під Києвом загинула сім'я з 4 осіб. Поліція почала розслідувати ДТП з участю автомобіля директора Roshen.