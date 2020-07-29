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29 июля 2020, среда, 17:45 3160
Происшествия 2020-07-29T17:46:42+03:00
Українські Новини
В Полтавской области на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль, есть погибший

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль, есть погибший

Елизавета Кесельман
ДТП, Убийство, Смерть, Трасса, Расстрел, Киев-Харьков
В Полтавской области расстреляй автомобиль. Фото: Telegram канал
В Полтавской области расстреляй автомобиль. Фото: Telegram канал "НОВИНА". 

После того, как 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле, сегодня, 29 июля, на трассе Киев-Харьков недалеко от города Пирятин Полтавской области расстреляли Mercedes S class. Об этом сообщает Telegram канал "НОВИНА". 

Как отмечается, предварительно в автомобиле есть погибший.

Скриншот: Telegram канал Скриншот: Telegram канал "НОВИНА". 

"Обнаружен автомобиль - черный Mercedes S class с простреленными окнами. По предварительным данным, внутри авто обнаружено тело мужчины", - сказано в сообщении.

Имя погибшего неизвестно, его личность устанавливается. Фото: Telegram канал Имя погибшего неизвестно, его личность устанавливается. Фото: Telegram канал "НОВИНА". 

Автомобиль найден на трассе Киев-Харьков недалеко от города Пирятин. Фото: Telegram канал Автомобиль найден на трассе Киев-Харьков недалеко от города Пирятин. Фото: Telegram канал "НОВИНА". 

На данный момент имя погибшего неизвестно, его личность и причины убийства устанавливаются правоохранительными органами. 

Как сообщали Українські Новини, 22 июля в Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который пропал без вести 16 июля.

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