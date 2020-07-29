В Полтавской области на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль, есть погибший

В Полтавской области расстреляй автомобиль. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

В Полтавской области расстреляй автомобиль. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

После того, как 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле, сегодня, 29 июля, на трассе Киев-Харьков недалеко от города Пирятин Полтавской области расстреляли Mercedes S class. Об этом сообщает Telegram канал "НОВИНА".

Как отмечается, предварительно в автомобиле есть погибший.

Скриншот: Telegram канал "НОВИНА".

"Обнаружен автомобиль - черный Mercedes S class с простреленными окнами. По предварительным данным, внутри авто обнаружено тело мужчины", - сказано в сообщении.

Имя погибшего неизвестно, его личность устанавливается. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

Автомобиль найден на трассе Киев-Харьков недалеко от города Пирятин. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

На данный момент имя погибшего неизвестно, его личность и причины убийства устанавливаются правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля в Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который пропал без вести 16 июля.