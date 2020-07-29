У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

Cьогодні, 29 липня, на трасі Київ-Харків неподалік від міста Пирятин Полтавської області розстріляли Mercedes S class після того, як 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі. Про це повідомляє Telegram канал "НОВИНА".

Як наголошується, попередньо в автомобілі є загиблий.

Скріншот: Telegram канал "НОВИНА".

"Виявлено автомобіль - чорний Mercedes S class з простреленными вікнами. За попередніми даними, всередині авто виявлено тіло чоловіка", - сказано в повідомленні.

Ім'я загиблого невідомо, його особа встановлюється. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

Автомобіль знайдений на трасі Київ-Харків неподалік від міста Пирятин. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

Причини вбивства встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня в Києві знайшли мертвим 39-річного голову громадської організації "Будинок милосердя Київ" Олексія Кучапина, який пропав безвісти 16 липня.

Тим часом, поліція перевіряє повідомлення про стрілянину з участю активіста Дем'яна Ганула в Одеській області.