підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий
29 липня 2020, середа, 17:45 11
Події 2020-07-29T18:30:02+03:00
Українські Новини
У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

Елизавета Кесельман
вбивство, обстріл автомобіля, Обстріл
У Полтавській області розстріляй автомобіль. Фото: Telegram канал
У Полтавській області розстріляй автомобіль. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

Cьогодні, 29 липня, на трасі Київ-Харків неподалік від міста Пирятин Полтавської області розстріляли Mercedes S class після того, як 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі. Про це повідомляє Telegram канал "НОВИНА".

Як наголошується, попередньо в автомобілі є загиблий.

Скріншот: Telegram каналСкріншот: Telegram канал "НОВИНА".

"Виявлено автомобіль - чорний Mercedes S class з простреленными вікнами. За попередніми даними, всередині авто виявлено тіло чоловіка", - сказано в повідомленні.

Ім'я загиблого невідомо, його особа встановлюється. Фото: Telegram канал Ім'я загиблого невідомо, його особа встановлюється. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

Автомобіль знайдений на трасі Київ-Харків неподалік від міста Пирятин. Фото: Telegram канал Автомобіль знайдений на трасі Київ-Харків неподалік від міста Пирятин. Фото: Telegram канал "НОВИНА".

Причини вбивства встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня в Києві знайшли мертвим 39-річного голову громадської організації "Будинок милосердя Київ" Олексія Кучапина, який пропав безвісти 16 липня.

Тим часом, поліція перевіряє повідомлення про стрілянину з участю активіста Дем'яна Ганула в Одеській області.

Більше новин про: вбивство обстріл автомобіля Обстріл

Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Новини
Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і закликала Євросоюз не закривати внутрішні кордони 18:14
Українські зірки задекларували 766 млн гривень доходів 17:56
В Харківській області газові мережі обстежуватиме мобільна лабораторія 17:47 Прес-реліз
Фінмоніторинг
Фінансовий і банківський моніторинг жорсткіший, ніж здається, — Дорошенко 17:45
У Полтавській області розстріляй автомобіль. Фото: Telegram канал
У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий 17:45
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії 09:51
більше новин
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok