Поліція почала розслідувати ДТП за участю автомобіля директора Roshen

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю директора компанії Roshen В'ячеслава Москалевського в Київській області.

Про це Українським Новинам повідомила речник поліції області Віталія Грохольська.

"Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу", — сказала вона.

Справа відкрита за фактом події.

Також Віталія Грохольська повідомила, що інформація про допит Москалевського є таємницею слідства.

За даними ЗМІ, на трасі під Києвом стався конфлікт, під час якого група велосипедистів стверджує, що директор компанії Roshen В'ячеслав Москалевський спочатку порушив ПДР, а потім намагався задавити двох осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченківський районний суд заарештував водія, що скоїв смертельну ДТП в Київській області.

Також повідомлялося про те, що в Києві на Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару.

Раніше під Черніговом поліцейський збив велосипедиста.