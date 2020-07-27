підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 19:02 10
Силові структури 2020-07-27T20:45:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати ДТП за участю автомобіля директора Roshen

Поліція почала розслідувати ДТП за участю автомобіля директора Roshen

Елена Новикова
ДТП, Roshen, Поліція, В'ячеслав Москалевський
Постраждалий в ДТП. Фото: facebook.com/echelonvelo
Постраждалий в ДТП. Фото: facebook.com/echelonvelo

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю директора компанії Roshen В'ячеслава Москалевського в Київській області.

Про це Українським Новинам повідомила речник поліції області Віталія Грохольська.

"Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу", — сказала вона.

Справа відкрита за фактом події.

Також Віталія Грохольська повідомила, що інформація про допит Москалевського є таємницею слідства.

За даними ЗМІ, на трасі під Києвом стався конфлікт, під час якого група велосипедистів стверджує, що директор компанії Roshen В'ячеслав Москалевський спочатку порушив ПДР, а потім намагався задавити двох осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченківський районний суд заарештував водія, що скоїв смертельну ДТП в Київській області.

Також повідомлялося про те, що в Києві на Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару.

Раніше під Черніговом поліцейський збив велосипедиста.

Більше новин про: ДТП Roshen Поліція В'ячеслав Москалевський

Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ
В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, — Офіс Президента
Новини
У Міненерго считают RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу 21:07
Пекельна спека до +34 повертається, але дощі не відступлять. Прогноз погоди на 28 липня 21:00
Навчання
В акваторії Чорного моря завершилися міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2020" 20:55
Суркіс і Луческу. Фото: пресслужба
У "Динамо" є тренер. Суркіс умовив Луческу залишитися в "Динамо", попри критику фанатів 20:45
Зеленський створив ще одну військово-цивільну адміністрацію 20:30
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
більше новин
Повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021, - джерело
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok