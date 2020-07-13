У поліції почали розслідувати ДТП під Києвом, у якій загинула сім'я з 4 осіб

У той час, як у травні на трасі Київ-Одеса ДТП забрала життя однієї дитини, поліція почала розслідувати дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), яка спричинила загибель 4 людей у Київській області." Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини. "У результаті зіткнення двох транспортних засобів загинули 4 людини, серед яких двоє дітей. Правоохоронці затримали водія-правопорушника, за даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в ньому. Вчора о 17:20 в столичну поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції і лікарі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Mercedes" скоїв зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду в попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Hyundai". ДТП під Києвом. Фото: пресслужба Поліції Києва У результаті пригоди водій та пасажири автомобіля "Hyundai", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги. 39-річний водій автомобіля "Mercedes" був затриманий. Зараз він знаходиться в лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. У рамках досудового розслідування поліціянти встановлюють всі обставини і причини цієї смертельної ДТП. Як повідомляли Українські Новини, раніше було відомо про 3 загиблих людей і 2 травмованих дітей через ДТП у Київській області. Тим часом, Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.