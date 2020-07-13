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13 липня 2020, понеділок, 11:52 17
Події 2020-07-13T12:20:07+03:00
Українські Новини
У поліції почали розслідувати ДТП під Києвом, у якій загинула сім'я з 4 осіб

У поліції почали розслідувати ДТП під Києвом, у якій загинула сім'я з 4 осіб

Кира Молчанова
ДТП, смертельна ДТП, смерть дитини, ДТП на трасі
ДТП під Києвом. Фото: пресслужба Поліції Києва
ДТП під Києвом. Фото: пресслужба Поліції Києва

У той час, як у травні на трасі Київ-Одеса ДТП забрала життя однієї дитини, поліція почала розслідувати дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), яка спричинила загибель 4 людей у Київській області."

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.

"У результаті зіткнення двох транспортних засобів загинули 4 людини, серед яких двоє дітей. Правоохоронці затримали водія-правопорушника, за даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в ньому.

Вчора о 17:20 в столичну поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції і лікарі.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Mercedes" скоїв зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду в попутному напрямку.

Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Hyundai".

ДТП під Києвом. Фото: прес-служба Поліції КиєваДТП під Києвом. Фото: пресслужба Поліції Києва

У результаті пригоди водій та пасажири автомобіля "Hyundai", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули.

Хлопчика, 2006 року народження, доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річний водій автомобіля "Mercedes" був затриманий.

Зараз він знаходиться в лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У рамках досудового розслідування поліціянти встановлюють всі обставини і причини цієї смертельної ДТП.

Як повідомляли Українські Новини, раніше було відомо про 3 загиблих людей і 2 травмованих дітей через ДТП у Київській області.

Тим часом, Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.

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