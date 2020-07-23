Зеленський впевнений, що ТКГ підпише домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня

ТКГ домовилася про повне припинення вогню на Донбасі, а Президент Володимир Зеленський заявляє, що домовленість тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна – Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Росія) про повне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня повинна бути підписана "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це він повідомив у ході відвідування Станиці Луганської (Луганська область) разом з Президентом Швейцарії Симонеттой Соммаругой, передають Українські Новини.

"Домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни для стійкого припинення вогню. Зараз очікуємо підписання усіма сторонами "нормандської групи". Впевнений, що всі сторони підпишуть: Україна, Франція, Німеччина, РФ, і з 27 числа, вірю, настане момент стійкого припинення вогню", – сказав він.

За його словами, після підписання рішення про всеосяжне припинення вогню повинна бути детально прописана процедура його дотримання.

"Це узагальнена заява. Детально з цією заявою ми повинні йти в мінському форматі". Така є домовленість. Все повинно бути виписано: кожен чоловік, хто відповідає, коли. Це буде окрема історія. Вона дуже довга. Це перший крок, а буде другий. Якщо перший крок зараз сторони підпишуть, то все підпишуть і другий крок. Для нас найголовніше – щоб на папері у нас було щось ще, крім пункту про припинення вогню. Наша тактика, про яку ми говорили – ми хочемо розшифровки кожного пункту "мінських". Тоді ми будемо знати, чи можемо ми це виконати, немає, як, і хто відповідальний", – пояснив Зеленський.

Міністр оборони Андрій Таран, присутній в делегації Президента, додав, що цей документ дозволить всім сторонам продемонструвати наявність політичної волі для припинення вогню.

"Подивимося, що нам відповість інша сторона. Якщо нічого не робити – нічого не буде", – зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальні питання Зеленський зазначив, що "коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо".

"І дуже потужно. Тому тут не треба шукати ніякої "зради", – підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Росія не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в серпні.

водночас, співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко вважає, що для досягнення успіху в переговорах чинна влада повинна змінити не тільки підхід до переговорів, але і самих перемовників.