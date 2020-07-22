Активіста Кучапіна знайдено мертвим у квартирі в Києві

У Києві знайшли мертвим 39-річного голову громадської організації "Дім милосердя Київ" Олексія Кучапіна. Про це сказано в повідомленні пресслужби поліції Києва, повідомляють Українські Новини.

Відомо, що 16 липня він пішов з дому і не виходив на зв'язок.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у квартирі в Дніпровському районі столиці.

Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті.

Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Враховуючи нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією — природна смерть.

Досудове розслідування триває.

За даними ЗМІ, Кучапін останнім часом займався розслідуванням справ про продаж дітей на експорт і критикував соціальний департамент КМДА за те, що вони відмивали гроші на допомогу безпритульним.

Кучапін очолює Дім милосердя, який допомагає безпритульним.

Як повідомляли Українські Новини, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що зник його заступник Юрій Ботнар.