Поліція почала розслідувати можливе вбивство активіста Кучапіна

У четвер, 16 липня, керівник громадської організації "Дім Милосердя" 40-річний Олексій Кучапін зник безвісті по дорозі в Дніпро, тоді як раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що зник його заступник Юрій Ботнар. За попередньою інформацією він поїхав на приватному авто, яке, знайшов на Blablacar, однак сам сервіс спростував цю інформацію. Останнім часом Олексій займався розслідуванням справ, пов'язаних з експортом дітей за кордон.

Про це написав у Facebook Захарій Керстюк.

Так, повідомляється, що Олексій Кучапін є керівником "Дому милосердя", і все своє життя присвячує допомозі знедоленим. Як повідомляє Захарій, під час карантину Олексій за свої гроші знімав квартири і селив туди людей з вулиць.

Кучапін зник з усіх закритих волонтерських груп, де обговорюються ситуація навколо знедолених в Україні і сама допомогу бездомним. З усіх цих груп його номер був видалений, а самі телефони поза доступом. Крім того, перестав працювати сайт "Дому Милосердя".

"Дивно в цій історії ще й те, що компанія бла бла кар зробила заяву, що Льоша ніяких поїздок там не замовляв в цьому місяці", — написав Захарій Керстюк.

Останні час Олексій активно займався розслідуванням продажів дітей на експорт, і намагався допомогти вирватися з рабства незаконно утримуваним під ці "програми" дівчаткам—сиротам. Також він намагався повертати відібрані у бабусь та інвалідів квартири.

Крім того, Захарія уточнює, що Олексій критикував Соціальний департамент КМДА за те, що вони відмивали гроші на допомогу безпритульним, а допомоги під час карантину не надавали.

Станом на 9:00 21 липня, про місцезнаходження Олексія досі нічого невідомо.

Як повідомляють у прес-службі поліції Києва, в Деснянське управління поліції Києва із заявою про зникнення звернулася його дружина.

Прикмети зниклого: на вигляд 35-40 років, зріст 174 см, середньої статури, волосся коротке темне, карі очі. Був одягнений: шорти коричневого кольору, сіра футболка, сині кросівки і бежева кепка.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Поліція просить всіх, хто бачив зниклого і може допомогти у встановленні його місцезнаходження, повідомити правоохоронні органи за телефонами 102 або чергову частину Деснянського управління поліції: 044-515-87-83, 067-650-69-22.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року на кордоні з Кримом зник військовий. ЗСУ заявили про викрадення.

Раніше ДБР запобігло замовному вбивству заступника мера Черкас.