Активіст розповів, що його хотіли вбити на Одеській трасі Сообщение проверяет полиция

Поліція перевіряє повідомлення про стрілянину з участю активіста Дем'яна Ганула в Одеській області.

Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Активіст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відео, в якому розповів, що по дорозі в Одесу до його автомобілю з двох сторін наблизилися автомобілі Toyota на київських номерах і нерозмитнений Mercedes.

"Нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Південного, і почали обстрілювати з травматичної зброї... Дивом не влучили в мене. З обох боків стріляли", — сказав Ганул.

Він зазначив, що у відповідь почав відстрілюватися з травматичної зброї.

Активіст охарактеризував подію як замах на нього.

"У результаті стрілянини ніхто не постраждав. Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення", — сказано в повідомленні поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Активіст опублікував відео на своїй сторінці у Facebook відразу після замаху.

Як повідомляли Українські Новини, у липні зник Олексій Кучапін, керівник громадської організації "Дім Милосердя".

Пізніше тіло Кучапіна знайшли в Києві в закритій квартирі. Поліція припускає, що це було самогубство.