Поліція перевіряє повідомлення про стрілянину з участю активіста Дем'яна Ганула в Одеській області. Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини. Активіст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відео, в якому розповів, що по дорозі в Одесу до його автомобілю з двох сторін наблизилися автомобілі Toyota на київських номерах і нерозмитнений Mercedes. "Нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Південного, і почали обстрілювати з травматичної зброї... Дивом не влучили в мене. З обох боків стріляли", — сказав Ганул. Він зазначив, що у відповідь почав відстрілюватися з травматичної зброї. Активіст охарактеризував подію як замах на нього. "У результаті стрілянини ніхто не постраждав. Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення", — сказано в повідомленні поліції. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Активіст опублікував відео на своїй сторінці у Facebook відразу після замаху. Як повідомляли Українські Новини, у липні зник Олексій Кучапін, керівник громадської організації "Дім Милосердя". Пізніше тіло Кучапіна знайшли в Києві в закритій квартирі. Поліція припускає, що це було самогубство.