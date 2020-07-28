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28 липня 2020, вівторок, 20:47 17
Події 2020-07-28T21:45:24+03:00
Українські Новини
Активіст розповів, що його хотіли вбити на Одеській трасі Сообщение проверяет полиция

Активіст розповів, що його хотіли вбити на Одеській трасі Сообщение проверяет полиция

Кира Молчанова
Напади на активістів, Активісти, Одеська траса

Поліція перевіряє повідомлення про стрілянину з участю активіста Дем'яна Ганула в Одеській області.

Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Активіст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відео, в якому розповів, що по дорозі в Одесу до його автомобілю з двох сторін наблизилися автомобілі Toyota на київських номерах і нерозмитнений Mercedes.

"Нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Південного, і почали обстрілювати з травматичної зброї... Дивом не влучили в мене. З обох боків стріляли", — сказав Ганул.

Він зазначив, що у відповідь почав відстрілюватися з травматичної зброї.

Активіст охарактеризував подію як замах на нього.

"У результаті стрілянини ніхто не постраждав. Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення", — сказано в повідомленні поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Активіст опублікував відео на своїй сторінці у Facebook відразу після замаху.

Як повідомляли Українські Новини, у липні зник Олексій Кучапін, керівник громадської організації "Дім Милосердя".

Пізніше тіло Кучапіна знайшли в Києві в закритій квартирі. Поліція припускає, що це було самогубство.

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