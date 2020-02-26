Кабмін перевів студентів, що проживають на лінії зіткнення, на соцстипендії

Кабінет Міністрів перевів студентів, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, на соціальні стипендії, підвищивши їх до 2,3 тис. гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, передають Українські Новини.

Згідно з ним, студентам (курсантам), які проживають на лінії зіткнення, надається право на виплату соціальної стипендії, яка становить 2 360 гривень.

Таке право надається не тільки студентам вищих навчальних закладів, а й студентам закладів професійної передвищої освіти.



Зазначається, що соціальну стипендію також отримують діти учасників Революції Гідності, бойових дій, осіб з інвалідністю після війни і діти, позбавлені батьківського піклування.



Розмір стипендії студентів професійної передвищої освіти становить 890 гривень, а студентів вишів - 1180 гривень.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, студенти, які проживають на лінії зіткнення, і раніше могли користуватися правом на виплату соціальної стипендії при реєстрації як внутрішньо переміщені особи.

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Кабмін скасував вікове обмеження до 23 років при отриманні соцстипендії учасникам бойових дій.