Гривня зміцнилася. Курс гривні на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 6 коп. до 27,63 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,72-27,76 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,69-27,71 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,62-27,63 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,38% з 23,74 UAH/USD до 27,63 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

У середу курс продажу готівкового долара підвищився на 3,12% до 27,8282 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Раніше експерти припустили, що долар США може перестати бути світовою резервною валютою.