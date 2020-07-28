Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 16 коп. у вівторок знизився на 1 коп. до 27,69 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,66-27,69 UAH\/USD, потім котирування звузилися до 27,66-27,68 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,68-27,71 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,63% з 23,74 UAH\/USD до 27,69 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Крім того, биткоїн зріс в ціні на 13%. На цій позначці криптовалюта затрималася на годину, після чого знизилася в ціні до $11150. Раніше ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара. Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7,20 коп. до 27,6851 UAH\/USD 29 липня. Офіційні курси гривні до іноземних валют.