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28 липня 2020, вівторок, 17:48 8
Економіка 2020-07-28T18:45:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Валерия Драгомирова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Гривня
Гривня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 16 коп. у вівторок знизився на 1 коп. до 27,69 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,66-27,69 UAH/USD, потім котирування звузилися до 27,66-27,68 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,68-27,71 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,63% з 23,74 UAH/USD до 27,69 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, биткоїн зріс в ціні на 13%. На цій позначці криптовалюта затрималася на годину, після чого знизилася в ціні до $11150.

Раніше ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара. Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD 29 липня. Офіційні курси гривні до іноземних валют.

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