На Київщині знижується кількість нових випадків захворювання COVID-19. Де найбільше хворіють

У той час, як МОЗ роз'яснює українцям, що робити після повернення з "червоних" зон, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 28 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 39 осіб до 3 629.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 629 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 317 дітей та 577 медичних працівників... За добу підтверджено 39 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 3 дітей у віці від 5 до 16 років", - сказано в ньому.

10 хворих були госпіталізовані, а інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За добу не надходило повідомлень про летальні випадки.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19, за весь період епідемії 674 хворих було госпіталізовано, а 2 955 залишені під спостереженням на самоізоляції.

За весь час 2 602 людини одужали, включаючи 229 дітей.

Водночас 60 хворих з підтвердженим COVID-19 померли в Київській області за час епідемії.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 42 особи до 3 590.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 28 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 132 людини до 7 932, померлих - на 2 людини до 132.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про введення нових критеріїв розподілу країн на "червону" і "зелену" зони з 1 серпня.