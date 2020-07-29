підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 17:06 16
Суспільство 2020-07-29T18:30:03+03:00
Українські Новини
На Київщині знижується кількість нових випадків захворювання COVID-19. Де найбільше хворіють

На Київщині знижується кількість нових випадків захворювання COVID-19. Де найбільше хворіють

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Маска. Фото: Pexels
Коронавірус. Маска. Фото: Pexels

У той час, як МОЗ роз'яснює українцям, що робити після повернення з "червоних" зон, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 28 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 39 осіб до 3 629.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 629 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 317 дітей та 577 медичних працівників... За добу підтверджено 39 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 3 дітей у віці від 5 до 16 років", - сказано в ньому.

10 хворих були госпіталізовані, а інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За добу не надходило повідомлень про летальні випадки.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19, за весь період епідемії 674 хворих було госпіталізовано, а 2 955 залишені під спостереженням на самоізоляції.

За весь час 2 602 людини одужали, включаючи 229 дітей.

Водночас 60 хворих з підтвердженим COVID-19 померли в Київській області за час епідемії.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 42 особи до 3 590.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 28 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 132 людини до 7 932, померлих - на 2 людини до 132.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про введення нових критеріїв розподілу країн на "червону" і "зелену" зони з 1 серпня.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Коронавірус у Київській області

Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Новини
Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і закликала Євросоюз не закривати внутрішні кордони 18:14
Українські зірки задекларували 766 млн гривень доходів 17:56
В Харківській області газові мережі обстежуватиме мобільна лабораторія 17:47 Прес-реліз
Фінмоніторинг
Фінансовий і банківський моніторинг жорсткіший, ніж здається, — Дорошенко 17:45
У Полтавській області розстріляй автомобіль. Фото: Telegram канал
У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий 17:45
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії 09:51
більше новин
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok