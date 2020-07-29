У Києві зростає кількість нових заражених коронавірусом за добу

28 липня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 132 людини до 7 932, померлих - на 2 людини до 132.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Ще у 132 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян. На сьогодні в столиці вже 7 932 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Захворіли 54 жінки у віці від 22 до 77 років та 66 чоловіків у віці від 18 до 88 року, а також 6 дівчаток від 5 до 17 років і 6 хлопчика від 1 до 17 років.

Також серед хворих 3 медиків.

В лікарні столиці госпіталізовано 29 осіб, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дніпровському районі - 22, Дарницькому - 19 випадків та Солом'янському - 16 випадків.

Кількість активних хворих у Києві станом на ранок 28 липня становить 4 923 особи, з початку епідемії 2 877 чоловік одужали.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня було проведено на 18% більше ПЛР-тестів на коронавірус 14 939, і 16 262 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 20,7% більше порівняно з 27 липня.

Також Міністерстві охорони здоров'я нагадало українцям, як діяти при поверненні з країн "червоної зони", до яких також потрапила Болгарія, Румунія та Албанія.