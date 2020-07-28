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28 июля 2020, вторник, 12:50 304
Медицина 2020-07-28T13:00:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Заболели еще 3 ребенка

В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Заболели еще 3 ребенка

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 27 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 590.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 28 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 590 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 314 детей и у 574 медицинских работников... За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 5 до 14 лет", - сказано в нем.

2 больных были госпитализированы, а остальные пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За сутки не поступало сообщений о летальных случаях.

Из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 за весь период эпидемии 664 больных были госпитализированы, а 2 926 оставлены под наблюдением на самоизоляции.

За все время 2 574 человека выздоровели, включая 221 ребенка.

В то же время 60 больных с подтвержденным COVID-19 умерли в Киевской области за время эпидемии.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после двухдневного падения заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти.

Кроме того, в Киеве за сутки существенно выросла заболеваемость коронавирусом.

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