В Киевской области уменьшилось количество новых случаев коронавируса. Заболели еще 3 ребенка

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 27 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 590. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 28 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 590 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 314 детей и у 574 медицинских работников... За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 5 до 14 лет", - сказано в нем. 2 больных были госпитализированы, а остальные пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей. За сутки не поступало сообщений о летальных случаях. Из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 за весь период эпидемии 664 больных были госпитализированы, а 2 926 оставлены под наблюдением на самоизоляции. За все время 2 574 человека выздоровели, включая 221 ребенка. В то же время 60 больных с подтвержденным COVID-19 умерли в Киевской области за время эпидемии. Как сообщали Українськi Новини, в Украине после двухдневного падения заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти. Кроме того, в Киеве за сутки существенно выросла заболеваемость коронавирусом.