Українців попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки

В той час, як у Чорнобильській зоні триває тління, в деяких регіонах України сьогодні, 1 травня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській і Хмельницькій областях.

Синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території країни пройдуть дощі, місцями з грозами.

У східних і деяких південних і західних областях небо затягнуть хмари, проте опадів не буде. Температура вдень – до 25 градусів з позначкою "плюс".

Як повідомляли Українські Новини, перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття.

Раніше ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецькому лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.