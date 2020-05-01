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01 травня 2020, пʼятниця, 11:29 9
Суспільство 2020-05-01T13:15:02+03:00
Українські Новини
Українців попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Українців попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Анна Рудык
пожежа, ДСНС України, Лісові пожежі, Пожежа в Чорнобилі
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Dronarium
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Dronarium

В той час, як у Чорнобильській зоні триває тління, в деяких регіонах України сьогодні, 1 травня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській і Хмельницькій областях.

Синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території країни пройдуть дощі, місцями з грозами.

У східних і деяких південних і західних областях небо затягнуть хмари, проте опадів не буде. Температура вдень – до 25 градусів з позначкою "плюс".

Як повідомляли Українські Новини, перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття.

Раніше ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецькому лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.

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