Українців попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки

В той час, як у Чорнобильській зоні триває тління, в деяких регіонах України сьогодні, 1 травня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Так, повідомляється, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській і Хмельницькій областях. Синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території країни пройдуть дощі, місцями з грозами. У східних і деяких південних і західних областях небо затягнуть хмари, проте опадів не буде. Температура вдень – до 25 градусів з позначкою "плюс". Як повідомляли Українські Новини, перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття. Раніше ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. 27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецькому лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.