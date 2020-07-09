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09 липня 2020, четвер, 09:46 7
Суспільство 2020-07-09T10:00:03+03:00
Українські Новини
Шквальний вітер, грози і град. Рятувальники попередили про погіршення погоди

Шквальний вітер, грози і град. Рятувальники попередили про погіршення погоди

Анна Рудык
Гроза, Підтоплення, штормове попередження, дощ, Злива, Злива та град
Гроза. Фото: facebook.com/tala.didenko
Гроза. Фото: facebook.com/tala.didenko

Сьогодні вночі, 9 липня, у деяких областях України очікуються грози, місцями з градом і шквалами. Про це сказано в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що погода погіршиться в східних та Дніпропетровській областях.

"За даними Укргідрометцентру, вночі 9 липня в східних та Дніпропетровській областях України грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — сказано в повідомленні.

9 липня, при прогнозованому підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5 см, на р. Прип'ять у створі поста Річиця відбуватиметься подальше затоплення, а на р. Вижівка у створі поста Стара Вижівка можливе досягнення відміток затоплення присадибних ділянок прирічкових населених пунктів Ратневского i Старовижівського районів Волинської області.

Крім того, 9 липня на р. Ворона біля р. Тисмениця (Івано-Франківська обл.) очікується продовження поступового підйому рівня води на 0,2 — 0,7 м над поточними рівнями. Можливий початковий вихід води на заплаву.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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