З серпня тариф на газ будуть рахувати по-новому. Що чекає на українців

В Україні пілся того, як "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення, з 1 серпня зміняться правила регулювання цін на газ для населення, а також українці самі зможуть вибирати постачальника. Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що постачальники зможуть пропонувати населенню певні тарифні плани.

"Будуть тарифні плани, які зможе пропонувати населенню постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – розповів на форумі Energy Club директор ЦПК "Нафтогаз України" Максим Рабинович.

Вже зараз тенденція на світових ринках розгорнулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує близько 3,3 грн. Внаслілок такої тенденції на 7% підняв свій тариф і "Нафтогаз".

"Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тис. грн за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок", – говорить директор ЕГАЗ Артем Компан.

Зараз ціни в Україні знаходяться на своєму мінімумі, але до осені буде подорожчання. "Складно називати конкретні цифри, але на сьогодні очікувані ціни восени знаходяться в межах 4-5 тис. грн з ПДВ. Коливання ціни залежать від безлічі факторів. Це збереження і можливе посилення карантинних заходів, а значить, зменшення попиту з боку непобутових споживачів", – зазначає представник Української енергетичної біржі Артем Щербак.

Якщо постачальник не буде, газ продасть "Нафтогаз". На випадок, якщо з якоїсь причини сім'я залишиться зовсім без постачальника, "Нафтогаз" (його Кабмін обрав постачальником останньої надії) зобов'язаний як мінімум два місяці продавати їм блакитне паливо.

"Постачальник останньої надії має підстрахувати споживача на випадок відсутності угоди з звичайним постачальником відповідно до умовної середньої ціною. Фактично постачальник останньої надії – це такий собі запобіжник, який не дасть споживачеві залишитися без енергоресурсу", – зазначив експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для промспоживачів на серпень.

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.