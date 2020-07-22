"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

Після того, як Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для промспоживачів на серпень, ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на липень збільшила на 7,2%, або на 155 гривень/тис. куб. м до 2 297,53 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з червнем.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і зростають напередодні опалювального сезону. І, незважаючи на коронавірус, економічну кризу та скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що у другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижчою, ніж у 2019 році. За попередніми розрахунками - на 20, а то й на 30%", - сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

У компанії зазначили, що ціни на головних європейських газових хабах в останню декаду червня і на початку липня почали зростати, досягнувши максимального значення з середини травня.

У свою чергу стримуючими факторами для українських цін на газ є значні запаси газу в українських сховищах і рекордний розрив між попитом і пропозицією.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на червень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 5,9%, або на 133,44 гривні/тис. куб. м до 2 142,28 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзубутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з травнем, коли ціни знизилися на 21,4%.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі (TTF).

З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" здійснює продаж/постачання газу згідно з ПСО за цінами, які встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (TTF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування газу для точки входу в Україні на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.