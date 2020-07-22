підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 липня 2020, середа, 17:28 15
Економіка 2020-07-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

Надежда Комендантова
Нафтогаз, Ціна на газ, Ціна на газ для населення
Ціна на газ Фото: UBR.ua
Ціна на газ Фото: UBR.ua

Після того, як Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для промспоживачів на серпень, ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на липень збільшила на 7,2%, або на 155 гривень/тис. куб. м до 2 297,53 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з червнем.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Світові ціни на газ традиційно падають в період низького попиту і зростають напередодні опалювального сезону. І, незважаючи на коронавірус, економічну кризу та скорочення попиту, 2020 рік не став винятком з цього сезонного правила. Втім, ціна все ще рекордно низька порівняно з попередніми періодами і ми вже сьогодні можемо припустити, що у другому півріччі, в розпал опалювального сезону, вартість газу все одно буде нижчою, ніж у 2019 році. За попередніми розрахунками - на 20, а то й на 30%", - сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

У компанії зазначили, що ціни на головних європейських газових хабах в останню декаду червня і на початку липня почали зростати, досягнувши максимального значення з середини травня.

У свою чергу стримуючими факторами для українських цін на газ є значні запаси газу в українських сховищах і рекордний розрив між попитом і пропозицією.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на червень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 5,9%, або на 133,44 гривні/тис. куб. м до 2 142,28 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзубутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з травнем, коли ціни знизилися на 21,4%.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі (TTF).

З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" здійснює продаж/постачання газу згідно з ПСО за цінами, які встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (TTF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування газу для точки входу в Україні на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Більше новин про: Нафтогаз Ціна на газ Ціна на газ для населення

Рада НБУ призначив Гелетія заступник глави Нацбанку замість Чурія
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення
Новини
У Дніпропетровській області місцевий чиновник обробляє державну землю і здає держприміщення в свою користь, - ЗМІ 19:13
За порушення карантину суди наклали штрафи на 7,7 млн гривень 18:33
У червні промислове виробництво скоротилося на 5,6% 18:30
НААУ та ДСА домовилися про інтеграцію Єдиного реєстру адвокатів України з "Електронним судом" 18:04
Кабмін поділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони. Що це значить 18:03
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3% 09:30
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
більше новин
Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok