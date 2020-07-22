"Нафтогаз" знову підвищив ціни на газ для промспоживачів на серпень

Після підвищення цін на липень, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на серпень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 0,23-0,43% до 3 578,4 - 4 168,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 3 578,4 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 4 168,8 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 4 168,8 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом для населення "Нафтогаз" знижував ціни на природний газ на травень на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 21,4%, або на 621,28 гривні/тис. куб. м до 2 275,72 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзбуту і витрат на транспортування газу розподільними і магістральними трубопроводами) .

Також Кабінет Міністрів змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.