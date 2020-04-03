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03 квітня 2020, пʼятниця, 20:11 6
Економіка 2020-04-03T20:29:20+03:00
Українські Новини
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем

Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем

Ярина Вацяк
ВВП, Кабмін, інфляція, економічний прогноз, Прогноз інфляції, Кабмін Шмигаля
Економіка. Фото: pixabay.com
Економіка. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів оприлюднив останні макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в той час, як Нацбанк купив на міжбанку 150 млн доларів в п'ятницю, 3 квітня.

Про це йдеться в постанові уряду №253 від 29 березня, передають Українські Новини.

Зниження ВВП в поточному році прогнозується на рівні 4,8%, замість раніше озвучених Шмигалем 3,9%.

Інфляція очікується на рівні 11,6% (грудень до грудня), а не 8,7%.

При цьому середньорічне зростання споживчих цін прогнозується на рівні 6,8%.

Номінальна середня зарплата прогнозується на рівні 10 706 гривень, прибуток підприємств – 749,3 млрд гривень, безробіття – 9,4% (раніше був озвучений такий же прогноз із безробіття).

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 березня в telegram-каналі повідомив, що за підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%. Сальдо торгового балансу скоротиться з 14,88 до 9,29 млрд гривень, середня зарплата становитиме 11 тис. гривень проти очікуваних 12,5 тис. гривень.

Середньорічний курс гривні до долара становитиме 29,5 UAH/USD, враховуючи, що в другому півріччі курс може досягти 30,5 UAH/USD.

 

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