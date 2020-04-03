Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем

Кабінет Міністрів оприлюднив останні макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в той час, як Нацбанк купив на міжбанку 150 млн доларів в п'ятницю, 3 квітня.

Про це йдеться в постанові уряду №253 від 29 березня, передають Українські Новини.

Зниження ВВП в поточному році прогнозується на рівні 4,8%, замість раніше озвучених Шмигалем 3,9%.

Інфляція очікується на рівні 11,6% (грудень до грудня), а не 8,7%.

При цьому середньорічне зростання споживчих цін прогнозується на рівні 6,8%.

Номінальна середня зарплата прогнозується на рівні 10 706 гривень, прибуток підприємств – 749,3 млрд гривень, безробіття – 9,4% (раніше був озвучений такий же прогноз із безробіття).

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 березня в telegram-каналі повідомив, що за підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%. Сальдо торгового балансу скоротиться з 14,88 до 9,29 млрд гривень, середня зарплата становитиме 11 тис. гривень проти очікуваних 12,5 тис. гривень.

Середньорічний курс гривні до долара становитиме 29,5 UAH/USD, враховуючи, що в другому півріччі курс може досягти 30,5 UAH/USD.