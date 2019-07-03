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03 липня 2019, середа, 15:02 16
Економіка 2019-07-03T17:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022

Кабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022

Економіка. Фото: pixabay.com
Економіка. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів схвалив макропоказники на 2020-2022 років.

Відповідну постанову було прийнято 15 травня, однак оприлюднено на сайті уряду 3 липня, передають Українські Новини.

Прогноз розроблений за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку вітчизняної економіки в 2016-2018 роках, поточної економічної ситуації, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів та базується на прогнозних розрахунках розвитку економіки України в 2020-2022 роках як в цілому, так і за секторами економіки.

Цей сцензарій є продовженням сценарію 1 прогнозу, який закладено в державний бюджет на 2019 рік, основою якого є здійснення реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах уряду.

Згідно з прогнозом за базовим сценарієм, в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році - на 3,8%, в 2022 році - на 4,1%.

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% в 2020 році, 5,7% - в 2021 році та 5,3% - у 2022 році.

Згідно зі сценарієм №2 в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, в 2022 році - на 3,3%.

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% в 2020 році, 7,1% - в 2021 році, 7% - в 2022 році.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2018 року Кабінет Міністрів затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки.

Документ передбачає зростання ВВП на 3,6% в 2019 році, інфляцію - 6,5%, зростання цін виробників на 7,2%, а курс гривні - 30,5 UAH/USD.

Тим часом фактичні темпи зростання економіки в I кварталі 2019 відповідали оцінці Національного банку.

 

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