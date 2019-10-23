Середня зарплата зросте до 16 тис. гривень за два роки, - прогноз Кабміну

Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"Мінекономіки показало два сценарії, за якими країна може розвиватися в наступному році. Перший сценарій – це базовий, консервативний сценарій", - сказав він.

Прогноз розроблений за двома сценаріями, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, і базуються на прогнозних розрахунках розвитку економіки України в 2020-2022 роках.

Згідно з прогнозом за базовим сценарієм (сценарій №1), в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,7% (попередній прогноз - 3,3%), у 2021 році - на 3,8% (зберігся), в 2022 році - на 4,1% (зберігся).

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,5% в 2020 році (раніше прогнозувалося 6%), 5,3% - в 2021 році (раніше передбачалося, що буде 5,7%) і 5,1% - в 2022 році (прогноз покращено до 5,3%).

Середня номінальна зарплата працівників на кінець 2022-го планується в 16 014 гривень, кінець 2021 року – 14 187 гривень, 2020 – 12 497 гривень.

Безробіття прогнозується на рівні 8,1% в 2020 році, 7,9% - в 2021 і 7,5% - в 2022 році.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як гривня продовжує дорожчати Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшив прогноз інфляції до 6% до 5,5% на кінець 2020 року.