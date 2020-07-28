В Киеве за сутки существенно выросла заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 27 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 110 человек до 7 800, умерших - на 1 человека до 130.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7 800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет и 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также 2 девочки 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализированы 9 человек, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружено в Соломенском районе - 45, в Оболонском и Днепровском - по 14, в Дарницком районе - 12 случаев.

Количество активных больных в Киеве по состоянию на утро 28 июля составляет 4 840 человек, с начала эпидемии 2 830 человек выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения.

Тем временем заболеваемость и смертность от коронавируса начали расти.