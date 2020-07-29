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29 липня 2020, середа, 12:30 9
Суспільство 2020-07-29T13:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ зробило майже 15 тис. ПЛР-тестів на коронавірус за добу

МОЗ зробило майже 15 тис. ПЛР-тестів на коронавірус за добу

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Тоді як захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу, 28 липня було проведено на 18% більше порівняно з попередньою добою  досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — 14 939,  і 16 262 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавирусу, що на 20,7% більше порівняно з 27 липня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 31 201 тестувань, з них 14 939 методом ПЛР, а також 16 262 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року проведено 998 299 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР та 565 953 — методом ІФА.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 27 липня надійшло 1 429 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".

Також у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.

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