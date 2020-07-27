На німецькій фермі виявили коронавірус у 174 працівників, серед яких українці

У той час, як заробітчани почали продавати документи для роботи в Польщі, на фермі в Польщі виявили коронавірус в українських заробітчан. Ситуація повторилася в німецькій фермі в баварському районі Дінгольфінг-Ландау. Коронавірусну інфекцію зафіксували у 174 працівників, серед яких українці.

Про це повідомляє DW.

Як наголошується, інфекцію зафіксували у працівників з України, Угорщини, Болгарії та Румунії. У зв'язку з цим всіх 480 заробітчан ферми відправили на карантин. Покидати приміщення не можуть навіть ті працівники ферми, результати тестів яких виявилися негативними.

"Щоб уникнути подальшого розповсюдження, ми, на жаль, повинні піти на цей крок для захисту населення", - сказав глава округу Вернер Бумедер.

Тестування працівників було проведено після того, як раніше цього тижня стало відомо, що на фермі заразилися сім співробітників. Місцева влада повідомила, що під час збору врожаю гігієнічних норм, ймовірно, не дотримувалися, тому довелося відправити на карантин всіх працівників ферми.

Як зазначила міністр охорони здоров'я Баварії Мелані Гумла, на інших фермах у Нижній Баварії також проведуть тестування працівників на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу.