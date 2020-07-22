Україна ввела безвіз ще з 6 держав

Безвізовий режим в'їзду Україна ввела для громадян Нової Зеландії, Австралії, Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії та Оману. Про це йдеться в указі президента №289 від 21 липня, оприлюдненому в середу, 22 липня, передають Українські Новини.

Для громадян цих шести країн з 1 серпня запроваджено безвізовий режим, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Як повідомляли Українські Новини, у липні президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна в односторонньому порядку планує лібералізувати візовий режим для громадян Австралії і Нової Зеландії назавжди, а для громадян Індії та Китаю - на 6-8 місяців.

А з 14 березня Аргентина вдвічі збільшила термін безвізового перебування українців.

Також Україна планує домовитися про безвізовий режим з Гренадою.

У листопаді Україна відновила угоду з Монголією про безвізові поїздки громадян.

5 лютого Кабінет Міністрів затвердив угоду з Монголією про збільшення терміну безвізового перебування громадян обох країн до 90 днів протягом 180 днів.