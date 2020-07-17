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17 липня 2020, пʼятниця, 13:45 10
Європа 2020-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
У Німеччині фіксують нові спалахи коронавірусу

У Німеччині фіксують нові спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Німеччина, Спалах коронавірусу, Коронавірус в Німеччині, Нові спалахи коронавірусу
Німеччина. Фото: pixabay
Німеччина. Фото: pixabay

В той час, як Німеччина продовжувала послаблювати карантин, в країні фіксують нові спалахи захворюваності на коронавірус. За минулу добу кількість випадків зараження інфекцією зросла на 534. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI), оприлюднені в четвер.

Як наголошується, в Німеччині все ще близько 4800 активних хворих з коронавірусною інфекцією.

За добу зафіксовано 7 летальних випадків, що збільшило загальну кількість смертей до 9078.

Наразі влада стурбована поїздками за кордон, особливо на Майорку, де відпочивальники ігнорують правила соціального дистанціювання.

У Німеччині діють вимоги дотримання безпечної дистанції та носіння масок для обличчя в магазинах і громадському транспорті, і, ймовірно, вони залишаться обов'язковими протягом найближчих місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина має план, як запобігти другому спалаху коронавірусу восени.

Тим часом на німецькому м'ясокомбінаті було зафіксовано коронавірус – на карантин помістили понад 7 тисяч осіб.

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