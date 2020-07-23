підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з країн з високим рівнем захворювання COVID-19
23 липня 2020, четвер, 08:35 16
Європа 2020-07-23T11:15:03+03:00
Українські Новини
Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з країн з високим рівнем захворювання COVID-19

Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з країн з високим рівнем захворювання COVID-19

Елизавета Кесельман
Німеччина, закородонні поїздки, аеропорти Німеччини, авіаперевезення, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Тестування на коронавірус
Німеччина. Фото: pixabay
Німеччина. Фото: pixabay

Тоді як Ryanair може закрити 3 бази у Німеччині через відмову пілотів від скорочення зарплат, іноземці, які в'їжджають на територію Німеччини з країн підвищеного ризику інфікування коронавірусом, зобов'язані проходити тестування в аеропортах. Таке рішення ухвалили міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини, повідомляє DPA.

Зокрема, мандрівники з країн з високим ризиком зобов'язані досі проходити карантин протягом 14 днів.

Наголошується, що люди, які приїздять до Німеччини з країн з низьким рівнем ризику, таких як Франція, Іспанія, Греція і більшість країн ЄС, не повинні будуть проходити тестування за новим правилом.

Влада країни стурбована поїздками за кордон, особливо на Майорку, де відпочиваючі ігнорують правила соціального дистанціювання.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині почали фіксувати нові випадки зараження коронавірусом.

Крім того, в Німеччині розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу.

Раніше в Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавірусу.

Більше новин про: Німеччина закородонні поїздки аеропорти Німеччини авіаперевезення Коронавірус Пандемія коронавірусу Тестування на коронавірус

Адаптивний карантин вВ Україні продовжили. Скільки...
У Києві за добу захворюваність на коронавірус зро...
Порошенко тричі відвідав Брюссель і шість разів Ль...
Ryanair може закрити 3 бази у Німеччині через незг...
Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
Поліція встановлює обставини загоряння будинку Шабуніна 11:08
Рубль трохи впав у четвер. Курс російської нацвалюти на 23 липня 11:01
У власника затонулого танкера Delfi є остання спроба, щоб підняти судно 10:40
Долар і євро продовжують зростання. Курс валют на 23 липня 10:33
Голова ЦПК Шабунін заявляє про підпал його будинку 10:30
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok