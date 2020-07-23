Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з країн з високим рівнем захворювання COVID-19

Тоді як Ryanair може закрити 3 бази у Німеччині через відмову пілотів від скорочення зарплат, іноземці, які в'їжджають на територію Німеччини з країн підвищеного ризику інфікування коронавірусом, зобов'язані проходити тестування в аеропортах. Таке рішення ухвалили міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини, повідомляє DPA.

Зокрема, мандрівники з країн з високим ризиком зобов'язані досі проходити карантин протягом 14 днів.

Наголошується, що люди, які приїздять до Німеччини з країн з низьким рівнем ризику, таких як Франція, Іспанія, Греція і більшість країн ЄС, не повинні будуть проходити тестування за новим правилом.

Влада країни стурбована поїздками за кордон, особливо на Майорку, де відпочиваючі ігнорують правила соціального дистанціювання.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині почали фіксувати нові випадки зараження коронавірусом.

Крім того, в Німеччині розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу.

Раніше в Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавірусу.