Венедіктова призначила в. о. прокурора Києва Романа Говду

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього прокурора Києва Романа Говду, який у грудні подав у відставку, виконуючим обов'язки прокурора столиці.

Про це Українським Новинам повідомив Офіс генерального прокурора.

Говда був призначений на посаду першого заступника прокурора Києва замість Євгена Стояновського, якого понизили до заступника прокурора столиці.

Також на Говду як на першого заступника прокурора поклали обов'язки прокурора Києва.

Наказ призначенням Говди був підписаний 30 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Венедіктова скасувала призначення прокурором Києва Сергія Юлдашева.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка до свого звільнення відновив Юлдашева на посаді прокурора Києва і він приступив до виконання обов'язків.

У грудні 2019 року Рябошапка звільнив прокурора Києва Романа Говду.



Тим часом Роман Говда задекларував 705 677 гривень доходів 27 тис. доларів за 2018 рік. Крім того, задекларовані соціальні виплати на ім'я його дружини, Катерини Добровольської - 17 424 гривні, аліменти – 2 510 гривень, її зарплата - 39 950 гривень.