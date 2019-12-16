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16 грудня 2019, понеділок, 17:45 29
Судова влада 2019-12-16T18:47:50+02:00
Українські Новини
Прокурор Києва подав у відставку

Прокурор Києва подав у відставку

Ярина Вацяк
Відставка, Прокуратура Києва, прокурор Києва, Роман Говда
Роман Говда
Роман Говда

Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Він написав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав він.

Наказу про звільнення поки немає. Також у відставку подали заступники прокурора Києва.

Як повідомляли Українські Новини, прокурор Києва Роман Говда задекларував 705 677 гривень доходів 27 тис. доларів за 2018 рік. Крім того, задекларовані соціальні виплати на ім'я його дружини, Катерини Добровольської - 17 424 гривні, аліменти – 2 510 гривень, її зарплата - 39 950 гривень, зарплата пасинка, Олега Добровольського - 9 065 гривень, і ще 276 883 гривень грошового подарунку його дружині.

6 липня 2016 року Генеральна прокуратура призначила колишнього заступника генерального прокурора Роману Говда прокурором Києва.

У квітні 2015 року Генеральна прокуратура призначила Романа Говда прокурором Одеської області, а у вересні 2015 року на той час генпрокурор Віктор Шокін призначив Говда своїм заступником.

8 червня 2016 Юрій Луценко звільнив Романа Говда з займаної посади.

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