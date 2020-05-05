підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський залишив Кучму головою нового складу делегації України на переговорах в Мінську
05 травня 2020, вівторок, 15:49 17
Політика 2020-05-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський залишив Кучму головою нового складу делегації України на переговорах в Мінську

Зеленський залишив Кучму головою нового складу делегації України на переговорах в Мінську

Кира Молчанова
ТКГ, Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Переговори в Мінську
Україна в ТКГ. Фото: hronika.info
Україна в ТКГ. Фото: hronika.info

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це йдеться в указі №167 від 5 травня, передають Українські Новини.

Главою делегації перепризначений колишній Президент Леонід Кучма (1994-2005).

Його першим заступником став віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

Заступником призначено голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко з фракції "Слуга народу".

Представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань замість Рєзнікова буде голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, який також входить до складу фракції "Слуга народу".

Представником України в робочій групі ТКГ з питань безпеки став заступник міністра оборони Олександр Поліщук замість заступника командувача операції Об'єднаних сил Богдана Бондаря.

В підгрупу з гуманітарних питань від України призначено голову комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу") замість екс-керівника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом Служби безпеки України Геннадія Кузнєцова.

Українським представником у підгрупі з соціально-економічних питань призначено заступниця міністра розвитку економіки і торгівлі Юлія Свириденко замість колишнього заступника міністра економіки Ігоря Веремія.

Згідно з указом, Кучма і Резніков будуть визначати заступників представників України в робочих підгрупах ТКГ і залучати до роботи делегації депутатів, представників державних органів, радників, експертів та технічних працівників.

Забезпечення діяльності делегації України покладено на Міністерство закордонних справ, а фінансування витрат на участь у ТКГ - на Кабінет Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна ініціювала створення в Тристоронній контактній групі  з врегулювання ситуації на Донбасі робочої групи за участю прикордонних і митних служб України і Росії, а також посередників з ОБСЄ для вироблення механізму відновлення Україною контролю над кордоном.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після проведення 30 квітня відеоконференції з колегами в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вважає, що говорити про дату саміту лідерів передчасно.

Більше новин про: ТКГ Володимир Зеленський Леонід Кучма Переговори в Мінську

Кулеба після розмови у "нормандському форматі": пр...
"Рік Президента Зеленського" ОПУ зняв без "95-го К...
Зеленський не буде зобов'язувати Кучму і Єрмака ві...
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує...
У столичній мерії розповіли, в якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19
Міський транспорт буде працювати і далі в тому ж режимі, - Шмигаль
Новини
Т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС, - депутат 17:12
Арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко залишили в силі до 1 червня 16:51
Кокаїн. Фото: Прес-служба СБУ
В одеському порту "Південний" затримали партію бананів, в якій були заховані 53 кг кокаїну 16:50
Для учнів 6-10 класів розробили уроки про коронавірус. Де можна подивитися 16:40
Пенсійний фонд надіслав ще 4,7 млрд гривень на фінансування пенсій за травень 16:28
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
Україна заощадить на енергетичному імпорті 5,7 млрд доларів у 2020, - Ukraine Economic Outlook 17:37
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Після довгих вихідних гривня виросла. Курс НБУ на понеділок 05:00
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським 13:24
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
більше новин
Суд заочно заарештував Януковича. Це дозволить почати екстрадицію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok