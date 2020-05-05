Зеленський залишив Кучму головою нового складу делегації України на переговорах в Мінську

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це йдеться в указі №167 від 5 травня, передають Українські Новини.

Главою делегації перепризначений колишній Президент Леонід Кучма (1994-2005).

Його першим заступником став віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

Заступником призначено голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко з фракції "Слуга народу".

Представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань замість Рєзнікова буде голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, який також входить до складу фракції "Слуга народу".

Представником України в робочій групі ТКГ з питань безпеки став заступник міністра оборони Олександр Поліщук замість заступника командувача операції Об'єднаних сил Богдана Бондаря.

В підгрупу з гуманітарних питань від України призначено голову комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу") замість екс-керівника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом Служби безпеки України Геннадія Кузнєцова.

Українським представником у підгрупі з соціально-економічних питань призначено заступниця міністра розвитку економіки і торгівлі Юлія Свириденко замість колишнього заступника міністра економіки Ігоря Веремія.

Згідно з указом, Кучма і Резніков будуть визначати заступників представників України в робочих підгрупах ТКГ і залучати до роботи делегації депутатів, представників державних органів, радників, експертів та технічних працівників.

Забезпечення діяльності делегації України покладено на Міністерство закордонних справ, а фінансування витрат на участь у ТКГ - на Кабінет Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна ініціювала створення в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі робочої групи за участю прикордонних і митних служб України і Росії, а також посередників з ОБСЄ для вироблення механізму відновлення Україною контролю над кордоном.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після проведення 30 квітня відеоконференції з колегами в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вважає, що говорити про дату саміту лідерів передчасно.