Поки що я певний час керуватиму цими процесами, — Резніков про заміну Кучми в ТКГ

Після того, як Кучма вирішив припинити роботу в Тристоронній контактній групі, виконуватиме функції глави української делегації в ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі Олексій Резніков, перший заступник глави делегації та віцепрем'єр. Наступного керівника призначить президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик", повідомляє УП. "Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами. Але я хочу звернути увагу, що дочекаємося указу президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегацію".

З слів Резнікова, офіційно Кучма ще залишається головою, поки Зеленський указом не внесе зміни до складу делегації. Він сподівається, що це буде відома українському суспільству особа.

"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ. Раніше Резніков заперечував ультиматум Росії про особливий статус Донбасу на переговорах у Німеччині.