Курс рубля 29 липня: російська нацвалюта падає

У середу, 29 липня, порівняно з курсом рубля у вівторок, 28 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 6 копійок і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу, порівняно з вівторком, знизився на 2 копійки і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках за станом на 29 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,95 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,50 3,79

Як повідомляли Українські Новини, після збільшення в травні на 0,8%, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у червні збільшився на 3,5%, або на 2,89 млрд доларів до 85,01 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почався місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн, або більш як 4% вартості.