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28 липня 2020, вівторок, 10:54 8
Економіка 2020-07-28T13:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль у вівторок почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 28 липня

Рубль у вівторок почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 28 липня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 28 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з минулою добою, 27 липня, підвищився на 5 копійок і становить 3,42 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля у вівторок підвищився порівняно з понеділком не змінився і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках за станом на 28 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,42 3,97
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 14,64 коп. до 27,8034 UAH/USD, курс купівлі знизився на 14,04 коп. до 27,5106 UAH/USD.

Тим часом економіст Григорій Кукурудза дав прогноз стосовно курсу долара до кінця літа, враховуючи "політичну турбулентність", викликану зміною глави НБУ.

Крім того, аналітики дали прогноз до кінця року стосовно того, чи варто купувати гривню, зазначивши, що подальші коливання курсу гривні залажатимуть від майбутніх дій нового глави НБУ Кирила Шевченка.

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