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28 июля 2020, вторник, 10:25 66
Экономика 2020-07-28T10:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар снова обвалился, а евро стремительно дорожает. Курс валют на 28 июля

Доллар снова обвалился, а евро стремительно дорожает. Курс валют на 28 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 июля на 14,64 коп. до 27,8034 UAH/USD, курс покупки понизился на 14,04 коп. до 27,5106 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 12,78 коп. до 31,9872 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,12 коп. до 32,5731 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5106 27,8034 31,9872 32,5731 3,42 3,97
Максимальный 27,6500 28,0000 32,2200 32,8000 3,80 5,00
Минимальный 27,3000 27,6900 31,3000 32,1700 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Ранее сообщалось о новом прогнозе курса доллара до конца лета, а также о том, стоит ли скупать валюту.

Также аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце текущего года курс может измениться до 28,5 гривен к доллару.

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