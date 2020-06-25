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25 червня 2020, четвер, 11:45 12
Економіка 2020-06-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів

Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів

Елена Новикова
Адвокат, Нотаріуси, Фінмоніторинг
Адвокат. Фото: partner-inform.de
Адвокат. Фото: partner-inform.de

Закон про фінансовий моніторинг зобов'язує адвокатів і нотаріусів перевіряти кошти своїх клієнтів, а також зобов'язує знизити ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів.

Про це сказано в законі про фінмоніторинг, який набув чинності наприкінці квітня поточного року, передають Українські Новини.

Функцію фінансового моніторингу виконують суб'єкти первинного фінансового моніторингу.

Закон виділяє великий перелік суб'єктів, а саме банки, страхові компанії, ломбарди, будь-які фінансові установи (у тому числі представництва іноземних), учасники ринку цінних паперів.

Також у цьому списку є нотаріуси, адвокати, аудитори, бухгалтери, юристи і постачальники послуг з обороту віртуальних активів, організатори азартних ігор та лотерей і т. д.

Основне завдання суб'єктів - ідентифікація і верифікація своїх клієнтів (KYC - know your client).

Всі підозрілі відомості підлягають передачі до Держфінмоніторингу для подальших розглядів.

KYC обов'язково проводиться перед встановленням взаємин з клієнтом, зокрема відкриття рахунку або проведення фінансової операції.

Для цього використовуються дані, надані клієнтом або зібрані з державних реєстрів та інших відкритих джерел.

Для ідентифікації клієнта-резидента України суб'єкт може запросити ПІБ, дату народження, паспортні дані та ІПН, якщо клієнт фізична особа.

Крім того, можуть зажадати реєстраційний номер та реквізити банківського рахунка, якщо клієнт ФОП.

Також вимагають найменування, місцезнаходження, реєстраційний номер, ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися активами компанії та реквізити банківського рахунку (якщо клієнт є юридичною особою).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів в зв'язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Раніше НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно.

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