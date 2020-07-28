Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати

За минулу добу, 27 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 13,9%, кількість нових летальних випадків - на 18,2%. Так, кількість нових хворих на коронавірсу в Україні зросла на 919 до 66 575, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 1 629 порівняно з попередньою добою, 26 липня.

Про це йдеться в повідомленні Ради нацбезпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 28 липня в Україні зареєстровано 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 629 летальних, 36 744 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 919 нових випадків, одужали 622 людини, померли 13 осіб.

Таким чином, 27 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 919 проти 622.

Кількість нових випадків захворювання 27 липня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 26 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 27 липня становила 28 202 особи, що на 1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 099), у Києві (7 800) та Рівненської області (5 784).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2627 випадків;

Волинська область — 3648 випадків;

Дніпропетровська область — 1334 випадки;

Донецька область — 852 випадки;

Житомирська область — 1744 випадки;

Закарпатська область — 4940 випадків;

Запорізька область — 753 випадки;

Івано-Франківська область — 4224 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7800 випадків;

Київська область — 3590 випадків;

Львівська область — 9099 випадків;

Луганська область — 121 випадок;

Миколаївська область — 562 випадки;

Одеська область — 3031 випадок;

Полтавська область — 401 випадок;

Рівненська область — 5784 випадки;

Сумська область — 454 випадки;

Тернопільська область — 2822 випадки;

Харківська область — 3478 випадків;

Херсонська область — 221 випадок;

Хмельницька область — 1069 випадків;

Чернівецька область — 5692 випадки;

Черкаська область — 906 випадків;

Чернігівська область — 726 випадків.

Статистика Covid-19 в Україні на 28 липня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, у Фонді з боротьби із COVID-19 залишилось 3 мільярди гривень або 5%.

Також в Україні показник захворюваності COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення.