МОЗ оновив список країн "червоної зони" — до нього потрапила Албанія і Болгарія

Після того, як Кабмін розділив регіони України на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони, Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "зеленої" і "червоної" зони. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "червоної" зони.

Крім того, Албанія потрапила до списку країн "червоної" зони, в якій зафіксовано 67,52 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.

Також у список потрапила Болгарія — 68,14 активних хворих на 100 тис. населення.

У "зеленій зоні" залишаються популярні туристичні напрямки Туреччина і Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

Також станом на 27 липня немає даних про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення у Великій Британії, Швеції та Іспанії.

Раніше Українські Новини повідомляли, Міністерство охорони здоров'я розширило список країн "зеленої" зони: українці можуть їздити до Єгипту, Болгарії та Чехії без двотижневої самоізоляції.

Міністерство охорони здоров'я віднесло Болгарію до країн "червоної зони" епідемічної ситуації.