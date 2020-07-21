підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС
21 липня 2020, вівторок, 10:39 27
Світ 2020-07-21T11:30:22+03:00
Українські Новини
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС

Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС

Виолетта Чайковская
Туризм, МЗС України, українські туристи, Дмитро Кулеба, коронавірус у світі, Відкриття кордонів, пом'якшення карантину, поїздки за кордон
Подорожі, туризм. Фото: pixabay.com
Подорожі, туризм. Фото: pixabay.com

За тиждень перелік країн, у які українським туристам відкритий в'їзд, розширився на 13 до 39.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Минулого тижня я оголошував список з 26 країн, відкритих або щодо відкритих для подорожей українців. Станом на зараз таких країн вже 39. За тиждень додалися 13", — сказав він.

Відкрилися для туризму з України: Болгарія, Словенія, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Коморські острови, Мальдіви, Камбоджа, Пуерто-Ріко, Ямайка, Еквадор, Антиґуа і Барбуда, Сент-Люсія.

Раніше для українців відкрилися такі популярні напрямки: Туреччина, Єгипет, Туніс, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика і Корея.

Також для українців відкриті: Багамські острови, Сейшельські острови, Бурунді, Танзанія, Замбія, Кенія, Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ліван, Афганістан, Ірак та Іран.

"Хочу підкреслити, що не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд. Необхідно дотримуватися якихось правил і керуватися рішеннями органів влади цих країн. Тому я прошу перед виїздом дуже уважно перевіряти інформацію про умови в'їзду", — сказав міністр.

Правила відвідування цих країн різні: деякі дозволений безвізовий в'їзд, а в деякі необхідна віза, низка з них не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходження карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз не відкриє кордони з Україною до серпня.

Раніше МЗС неодноразово закликало українців поки що не їздити за кордон без необхідності.

Більше новин про: Туризм МЗС України українські туристи Дмитро Кулеба коронавірус у світі Відкриття кордонів пом'якшення карантину поїздки за кордон

Угорщина пом'якшила вимоги до в'їзду українців: ко...
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'я...
Україна проти Росії: послуги американських юристів...
Іран вважає, що літак МАУ збили через людську поми...
Озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками у Луцьку. В області введено план "Заручник"
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3%
Новини
У Луцьку ведуть переговори із заручником, захопив автобус із заручниками. Фото: volynnews
Поліція встановлює особу та веде переговори з чоловіком, який захопив автобус із заручниками у Луцьку 12:05
У Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус з пасажирами. Фото: Волинськы Новини
Озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками у Луцьку. В області введено план "Заручник" 11:49
Домінікана ввела надзвичайний стан на 45 днів через коронавірус 11:33
Рубль дещо подорожчав у обмінниках. Курс російської нацвалюти на 21 липня 11:29
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників 09:30
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко 13:37
"Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка 16:28
більше новин
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok