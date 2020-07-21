Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС

За тиждень перелік країн, у які українським туристам відкритий в'їзд, розширився на 13 до 39.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Минулого тижня я оголошував список з 26 країн, відкритих або щодо відкритих для подорожей українців. Станом на зараз таких країн вже 39. За тиждень додалися 13", — сказав він.

Відкрилися для туризму з України: Болгарія, Словенія, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Коморські острови, Мальдіви, Камбоджа, Пуерто-Ріко, Ямайка, Еквадор, Антиґуа і Барбуда, Сент-Люсія.

Раніше для українців відкрилися такі популярні напрямки: Туреччина, Єгипет, Туніс, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика і Корея.

Також для українців відкриті: Багамські острови, Сейшельські острови, Бурунді, Танзанія, Замбія, Кенія, Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ліван, Афганістан, Ірак та Іран.

"Хочу підкреслити, що не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд. Необхідно дотримуватися якихось правил і керуватися рішеннями органів влади цих країн. Тому я прошу перед виїздом дуже уважно перевіряти інформацію про умови в'їзду", — сказав міністр.

Правила відвідування цих країн різні: деякі дозволений безвізовий в'їзд, а в деякі необхідна віза, низка з них не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходження карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз не відкриє кордони з Україною до серпня.

Раніше МЗС неодноразово закликало українців поки що не їздити за кордон без необхідності.