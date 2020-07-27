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27 липня 2020, понеділок, 21:48 8
Суспільство 2020-07-27T23:15:01+03:00
Українські Новини
На Закарпатті значні опади призвели до підтоплення окремих населених пунктів

На Закарпатті значні опади призвели до підтоплення окремих населених пунктів

Елена Новикова
дснс, Підтоплення, ДСНС України, Зливи, Дощі, Закарпатська область, Сильні дощі
Через сильні опади підтоплено кілька населених пунктів Закарпатської області. Фото: ДСНС
Через сильні опади підтоплено кілька населених пунктів Закарпатської області. Фото: ДСНС

У понеділок, 27 липня, близько 13:00 в результаті короткочасних злив сталося різке підняття рівня води у гірських струмках і річках. Через це кілька населених пунктів Закарпатської області підтоплено. Про це зазначається в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомляється, що в селі Скотарське Воловецького району річкою Віча знищено 1 та пошкоджено 3 містки, підтоплено одне домогосподарство. Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення і близько 20 м грунтової дороги. Для надання допомоги місцевому населенню в розчистці русла залучалися рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Воловець.

У селі Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені 3 дворогосподарства.

У селі Розтока спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці довжиною близько одного кілометра ускладнений під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств.

Допомога населенню з розчистки русел струмків надавали представники державного пожежно-рятувального поста села Пилипець.

Наслідки негоди уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду на Говерлі застрягли туристи з дітьми.

Раніше повідомлялося про те, що за ніч в Бердянську випала чотиримісячна норма опадів.

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