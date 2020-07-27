На Закарпатті значні опади призвели до підтоплення окремих населених пунктів

Через сильні опади підтоплено кілька населених пунктів Закарпатської області. Фото: ДСНС

Через сильні опади підтоплено кілька населених пунктів Закарпатської області. Фото: ДСНС

У понеділок, 27 липня, близько 13:00 в результаті короткочасних злив сталося різке підняття рівня води у гірських струмках і річках. Через це кілька населених пунктів Закарпатської області підтоплено. Про це зазначається в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомляється, що в селі Скотарське Воловецького району річкою Віча знищено 1 та пошкоджено 3 містки, підтоплено одне домогосподарство. Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення і близько 20 м грунтової дороги. Для надання допомоги місцевому населенню в розчистці русла залучалися рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Воловець.

У селі Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені 3 дворогосподарства.

У селі Розтока спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці довжиною близько одного кілометра ускладнений під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств.

Допомога населенню з розчистки русел струмків надавали представники державного пожежно-рятувального поста села Пилипець.

Наслідки негоди уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду на Говерлі застрягли туристи з дітьми.

Раніше повідомлялося про те, що за ніч в Бердянську випала чотиримісячна норма опадів.