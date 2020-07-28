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28 липня 2020, вівторок, 20:32 6
Суспільство 2020-07-28T21:15:01+03:00
Українські Новини
Молебень і хресна хода. Як у Києві відзначали 1032 річницю хрещення Русі

Молебень і хресна хода. Як у Києві відзначали 1032 річницю хрещення Русі

Кира Молчанова
УПЦ МП, Київ, ПЦУ, День хрещення Київської Русі, 28 липня

Сьогодні в Україні святкували 1032 річницю хрещення Русі князем Володимиром Великим. Більшість заходів, запланованих на цей день, проводилися в церквах без парафіян, однак у Києво-Печерській лаврі все ж відзначилися і провели хресну ходу. Українські Новини розповідають, як різні церкви святкували цей день.

Так Українська православна церква (у канонічній єдності з Московським патріархатом) 28 липня проведела святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі, а після люди вийшли на хресну ходу. Під час ходи маски були далеко не у всіх парафіян і практично ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

Українська православна церква (у канонічній єдності з Київським патріархатом) Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив святкову Божественну літургію. По закінченні літургії відбулася хресна хода навколо храму з читанням Євангелія. Тут теж не всі парафіяни дотримувалися маскового режиму.

Православна церква України. З нагоди свята пройшов молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. А пізніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив молебень біля пам'ятника князю Володимиру в Києві. На цьому богослужінні також були присутні нечисленні парафіяни, а після служби Епіфаній поспілкувався з журналістами.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня відзначають День Володимира, в честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ.

Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Пришли монахини. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Пришли верующие. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Начался крестный ход. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Крестный ход из Киево-Печерской лавры. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (МП)
Служба прошла во Владимирском соборе. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
После литургии вокруг собора был крестный ход. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Прихожане и священники. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Прихожан и священников облили водой. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба УПЦ (КП)
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Служба на Владимирской горке. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Митрополит Епифаний. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Немногочисленные прихожане. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ
Служба на Владимирской горке. Празднование дня крещения Руси. Фото: пресс-служба ПЦУ

Раніше повідомлялося про те, що до 1032 річниці Хрещення Русі телеканал "Інтер" показував трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври.

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