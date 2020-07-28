Молебень і хресна хода. Як у Києві відзначали 1032 річницю хрещення Русі

Сьогодні в Україні святкували 1032 річницю хрещення Русі князем Володимиром Великим. Більшість заходів, запланованих на цей день, проводилися в церквах без парафіян, однак у Києво-Печерській лаврі все ж відзначилися і провели хресну ходу. Українські Новини розповідають, як різні церкви святкували цей день.

Так Українська православна церква (у канонічній єдності з Московським патріархатом) 28 липня проведела святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі, а після люди вийшли на хресну ходу. Під час ходи маски були далеко не у всіх парафіян і практично ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

Українська православна церква (у канонічній єдності з Київським патріархатом) Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив святкову Божественну літургію. По закінченні літургії відбулася хресна хода навколо храму з читанням Євангелія. Тут теж не всі парафіяни дотримувалися маскового режиму.

Православна церква України. З нагоди свята пройшов молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. А пізніше митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив молебень біля пам'ятника князю Володимиру в Києві. На цьому богослужінні також були присутні нечисленні парафіяни, а після служби Епіфаній поспілкувався з журналістами.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня відзначають День Володимира, в честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ.