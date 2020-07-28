підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Сьогодні День Хрещення Русі. Інтер покаже трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври
28 липня 2020, вівторок, 05:07 11
Життя 2020-07-28T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні День Хрещення Русі. Інтер покаже трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври

Сьогодні День Хрещення Русі. Інтер покаже трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври

Елена Новикова
Літургія, Інтер, День хрещення Київської Русі, Хрещення Русі, день Володимира, Трансляція літургії

Щорічно 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, православні віруючі святкують День Хрещення Русі. "Інтер" традиційно відзначить це свято разом зі своїми глядачами і в 09:00 покаже трансляцію урочистої Божественної літургії з Києво-Печерської лаври. Про це зазначається в повідомленні пресслужби телеканалу.

Літургію очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні єпископату УПЦ і представників помісних православних церков.

Божественна літургія в Києво-Печерській лаврі. Фото: прес-служба телеканалу Божественна літургія в Києво-Печерській лаврі. Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

Божественна літургія в Києво-Печерській лаврі в День Хрещення Русі. Фото: прес-служба телеканалу Божественна літургія в Києво-Печерській лаврі в День Хрещення Русі. Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

Щоб якомога більше людей змогли подивитися трансляцію святкового богослужіння, телеканал "Інтер" зробить відкритим супутниковий сигнал – для того, щоб інші телеканали могли використовувати сигнал і показувати урочисту літургію в своєму ефірі.

Параметри супутникового сигналу:

Satellite Astra 4A @ 5.00 E

Transponder 4.306 EUH/EUV

Channel CH9/1

Bandwidth 9.00 MHz

D/L Freq / pol 12,671.500 / V

Special Instructions: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 bandwidth: 9.0 MHz FEC: 3/4

Kiev local time is UTC + 3:00

Booked start: 28-Jul-2020 05:40 GMT

Booked end: 28-Jul-2020 08:10 GMT

У повідомленні наголошується, що при використанні сигналу обов'язково вказівку, що трансляція організована телеканалом "Інтер".

 

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня відзначають День Володимира, в честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ.

Також УПЦ проведе богослужіння з участю митрополита Онуфрія до 1032-річчя Хрещення Русі в Києво-Печерській лаврі.

Більше новин про: Літургія Інтер День хрещення Київської Русі Хрещення Русі день Володимира Трансляція літургії

"Інтер" починає показувати "Слов'янський базар". Х...
28 липня святкують День Володимира. Традиції і при...
Сьогодні Католицька Пасха: де дивитися трансляцію ...
Хрещення Русі щорічно відзначається 28 липня. Ціка...
Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ
В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, — Офіс Президента
Новини
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
Вихідні у серпні-2020: скільки будуть відпочивати українці 05:30
Долар незначно зріс. Офіційний курс валют на вівторок 05:00
Солдат виголосив промову на фоні РПГ. Скріншот відео
Воїн на передовій записав звернення до протестувальників про припинення вогню 23:42
Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню 23:13
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
більше новин
Повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021, - джерело
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok