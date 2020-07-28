Сьогодні День Хрещення Русі. Інтер покаже трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври

Щорічно 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, православні віруючі святкують День Хрещення Русі. "Інтер" традиційно відзначить це свято разом зі своїми глядачами і в 09:00 покаже трансляцію урочистої Божественної літургії з Києво-Печерської лаври. Про це зазначається в повідомленні пресслужби телеканалу. Літургію очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні єпископату УПЦ і представників помісних православних церков. Божественна літургія в Києво-Печерській лаврі. Фото: прес-служба телеканалу "Інтер" Божественна літургія в Києво-Печерській лаврі в День Хрещення Русі. Фото: прес-служба телеканалу "Інтер" Щоб якомога більше людей змогли подивитися трансляцію святкового богослужіння, телеканал "Інтер" зробить відкритим супутниковий сигнал – для того, щоб інші телеканали могли використовувати сигнал і показувати урочисту літургію в своєму ефірі. Параметри супутникового сигналу: Satellite Astra 4A @ 5.00 E Transponder 4.306 EUH\/EUV Channel CH9\/1 Bandwidth 9.00 MHz D\/L Freq \/ pol 12,671.500 \/ V Special Instructions: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 bandwidth: 9.0 MHz FEC: 3\/4 Kiev local time is UTC + 3:00 Booked start: 28-Jul-2020 05:40 GMT Booked end: 28-Jul-2020 08:10 GMT У повідомленні наголошується, що при використанні сигналу обов'язково вказівку, що трансляція організована телеканалом "Інтер". Як повідомляли Українські Новини, 28 липня відзначають День Володимира, в честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ. Також УПЦ проведе богослужіння з участю митрополита Онуфрія до 1032-річчя Хрещення Русі в Києво-Печерській лаврі.