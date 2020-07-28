Сьогодні святкують 1032 річницю Хрещення Русі – історія і прикмети

Сьогодні, 28 липня, в Україні святкують Хрещення Русі. У 2020 році відзначають 1032-річчя, як князь Володимир Великий хрестив Русь і розгромив язичницькі капища, передають Українські Новини.

Історія Хрещення Русі

Князь Володимир, за прикладом своєї бабусі княгині Ольги, вирішив змінити язичницьку віру і запровадити християнство.

Володимир Великий хрестив Русь у 988 році. Після того, як знищили язичницьких ідолів, провели масове хрещення жителів Києва. Хрещення відбулося в Дніпрі, на яке прийшли дуже багато людей.

Також князь Володимир викликав з Болгарії священиків, відправляли службу Божу слов'янською мовою. Після хрещення Володимир почав відкривати школи та будувати церкви.

У Києві він побудував храм в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці, який назвали Десятинною, що князь виділив десяту частину своїх доходів на його утримання.

Також в 1888 році вперше в Україні офіційно відсвяткували Хрещення Русі, коли був закладений Володимирський собор.

У 2008 році указом президента Віктора Ющенка від 28 липня офіційно стало державним святом в честь дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира.

Також 28 липня відзначають День Володимира, який хрестив Русь.

Народні традиції

В день хрещення Русі віряни моляться іконі святого Володимира. Також до нього звертаються люди, які мають проблеми зі слабким зором або тяжкохворі. Також моляться про позбавлення від ворогів, укріплення в вірі та припинення сварок.

Вважається, що в цей день потрібно утриматися від сварок, образ, заздрості, злоби та інших негативних емоцій.

Прикмети

Якщо з ранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.

Якщо дме південний вітер, то погода буде сонячною.

У цей день липа пожовтів, то буде пізня осінь. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.

Вітер з півдня – буде дощ.

Якщо грім гучний – до дощу.

Якщо ввечері туман – завтра піде дощ.

Раніше Українські Новини повідомляли, українська православна церква (Київського патріархату) не планує проводити хресну ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через коронавірус.

Також українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) 28 липня проведе святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі.

Також 24 липня відзначали День Ольги на честь київської княгині, яка хрестилася 954 року в Константінополі.