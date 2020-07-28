підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 06:00 8
Lifestyle 2020-07-28T07:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні святкують 1032 річницю Хрещення Русі – історія і прикмети

Сьогодні святкують 1032 річницю Хрещення Русі – історія і прикмети

Ирина Николенко
Релігія, День хрещення Київської Русі, Хрещення Русі, який сьогодні день, 28 липня
Хрещення Русі 2020. Фото: hroniky.com
Хрещення Русі 2020. Фото: hroniky.com

Сьогодні, 28 липня, в Україні святкують Хрещення Русі. У 2020 році відзначають 1032-річчя, як князь Володимир Великий хрестив Русь і розгромив язичницькі капища, передають Українські Новини.

Історія Хрещення Русі

Князь Володимир, за прикладом своєї бабусі княгині Ольги, вирішив змінити язичницьку віру і запровадити християнство.

Володимир Великий хрестив Русь у 988 році. Після того, як знищили язичницьких ідолів, провели масове хрещення жителів Києва. Хрещення відбулося в Дніпрі, на яке прийшли дуже багато людей.

Також князь Володимир викликав з Болгарії священиків, відправляли службу Божу слов'янською мовою. Після хрещення Володимир почав відкривати школи та будувати церкви.

У Києві він побудував храм в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці, який назвали Десятинною, що князь виділив десяту частину своїх доходів на його утримання.

Також в 1888 році вперше в Україні офіційно відсвяткували Хрещення Русі, коли був закладений Володимирський собор.

У 2008 році указом президента Віктора Ющенка від 28 липня офіційно стало державним святом в честь дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира.

Також 28 липня відзначають День Володимира, який хрестив Русь.

Народні традиції

В день хрещення Русі віряни моляться іконі святого Володимира. Також до нього звертаються люди, які мають проблеми зі слабким зором або тяжкохворі. Також моляться про позбавлення від ворогів, укріплення в вірі та припинення сварок.

Вважається, що в цей день потрібно утриматися від сварок, образ, заздрості, злоби та інших негативних емоцій.

Прикмети

  • Якщо з ранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.
  • Якщо дме південний вітер, то погода буде сонячною.
  • У цей день липа пожовтів, то буде пізня осінь. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.
  • Вітер з півдня – буде дощ.
  • Якщо грім гучний – до дощу.
  • Якщо ввечері туман – завтра піде дощ.

Раніше Українські Новини повідомляли, українська православна церква (Київського патріархату) не планує проводити хресну ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через коронавірус.

Також українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) 28 липня проведе святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі.

Також 24 липня відзначали День Ольги на честь київської княгині, яка хрестилася 954 року в Константінополі.

Більше новин про: Релігія День хрещення Київської Русі Хрещення Русі який сьогодні день 28 липня

Хрещення Русі щорічно відзначається 28 липня. Ціка...
28 липня святкують День Володимира. Традиції і при...
Сьогодні День ангела відзначає Олександр, Федір і ...
УПЦ МП проведе богослужіння з участю митрополита О...
Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ
В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, — Офіс Президента
Новини
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
Вихідні у серпні-2020: скільки будуть відпочивати українці 05:30
Долар незначно зріс. Офіційний курс валют на вівторок 05:00
Солдат виголосив промову на фоні РПГ. Скріншот відео
Воїн на передовій записав звернення до протестувальників про припинення вогню 23:42
Заборона на безпілотники, розвідку і диверсії: що передбачає режим припинення вогню 23:13
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
більше новин
Повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021, - джерело
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok