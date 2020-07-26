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26 липня 2020, неділя, 06:45 2
Lifestyle 2020-07-26T07:00:01+03:00
Українські Новини
28 липня святкують День Володимира. Традиції і прикмети

28 липня святкують День Володимира. Традиції і прикмети

Ирина Николенко
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Володимир Великий. Фото: 112.ua
Володимир Великий. Фото: 112.ua

У вівторок, 28 липня, відзначають День Володимира, на честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ після того, як 24 липня вшановується пам'ять першою християнкою на Русі – святої княгині Ольги. Також у цей день чоловіків з цим ім'ям вітають з Днем ангела, передають Українські Новини.

28 липня вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира. Також він є покровителем чоловіків з цим ім'ям, яке означає "володар світу".

Традицією на День Володимира

28 липня чоловіків з ім'ям Володимир вітають зі святом.

У цей день моляться іконі святого Володимира.

Вважається, що молитва до святого Володимира зцілює хвороби – слабкий зір і тяжкохворих людей.

Також віряни просять у святого позбавлення від зовнішніх ворогів, укріплення в вірі та припинення сварок.

Прикмети 28 липня

Вважається, якщо працювати 28 липня, то це може накликати біду і кошмарні сни.

В День Володимира Красного Сонечка обов'язково буде дуже сонячно.

Якщо у цей день липа пожовтіла – це до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

Якщо зранку пройшов дощ, далі протягом дня буде сонце.

Якщо дме південний вітер – погода буде сонячна.

Якщо грім гучний – буде дощ.

Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то завтра піде дощ.

Раніше Українські Новини повідомляли, 28 липня Українська православна церква Київського патріархату не планує проводити хресну ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через карантин.

Також  під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) не планує проведення хресного ходу, тоді, як у минулого року близько 10 тис. прихожан Православної церкви України прийшли хресною ходою в центрі Києва.

 

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