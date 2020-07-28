У Києво-Печерській лаврі після літургії провели хресну ходу на честь Хрещення Русі

У вівторок, 28 липня, в Україні святкують 1032 річницю Хрещення Русі. Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) 28 липня проведела святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі, а після люди вийшли на хресний хід.

Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Страны".

Так, повідомляється, що о 08:30 у Києво-Печерській лаврі розпочалася Божественна літургія, яку очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. О 11:00 люди рушили до дальніх печер.

На відео видно, як сотні парафіян не дотримуються дистанції, а медичні маски є далеко не у всіх.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня відзначають День Володимира, в честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ.

Раніше повідомлялося про те, що до 1032 річниці Хрещення Русі телеканал "Інтер" показував трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври.