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28 липня 2020, вівторок, 17:10 9
Суспільство 2020-07-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській лаврі після літургії провели хресну ходу на честь Хрещення Русі

У Києво-Печерській лаврі після літургії провели хресну ходу на честь Хрещення Русі

Елена Новикова
УПЦ МП, Києво-Печерська лавра, хресна хода, 28 липня

У вівторок, 28 липня, в Україні святкують 1032 річницю Хрещення Русі. Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) 28 липня проведела святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія з нагоди святкування 1032-річчя Хрещення Русі, а після люди вийшли на хресний хід.

Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Страны".

Так, повідомляється, що о 08:30 у Києво-Печерській лаврі розпочалася Божественна літургія, яку очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. О 11:00 люди рушили до дальніх печер.

 

На відео видно, як сотні парафіян не дотримуються дистанції, а медичні маски є далеко не у всіх.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня відзначають День Володимира, в честь святого рівноапостольного князя, який в цей день, 988 року, прийняв нову віру і повернувся в Київ, щоб охрестити весь свій народ.

Раніше повідомлялося про те, що до 1032 річниці Хрещення Русі телеканал "Інтер" показував трансляцію літургії з Києво-Печерської лаври.

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