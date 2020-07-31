підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Наука
  • Космос
  • У серпні очікується зорепад Персеїди і Венера буде ближче до землі: астрономічний календар
31 липня 2020, пʼятниця, 06:00 6
Космос 2020-07-31T07:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні очікується зорепад Персеїди і Венера буде ближче до землі: астрономічний календар

У серпні очікується зорепад Персеїди і Венера буде ближче до землі: астрономічний календар

Ирина Николенко
Венера, Астрономічні явища, Персеїди, метеорний потік, Зорепад Персеїди 2020
Метеорний потік Персеїди 2020. Фото: ukr.media
Метеорний потік Персеїди 2020. Фото: ukr.media

В останній місяць літа в нічному небі можна буде спостерігати за кількома астрономічними явищами, яких не бракувало і в липні. В серпні 2020 Венера буде ближче до Землі, очікується метеоритний потік Персеїди, а також буде місячна повня, передають Українські Новини.

Метеорний потік Персеїди

12-13 серпня можна спостерігати за потоком Персеїди. Це один з найкращих метеорних потоків для спостереження, адже у цьому році очікується пік до 60 метеорів на годину. Вони створюються кометою Свіфта-Таттла, яку відкрили в 1862 році. Потік Персеїди відбувається щорічно з 17 липня по 24 серпня. Цього року максимум випадає з ночі 12 серпня на ранок 13-го. Слабкі об'єкти опиняться без уваги через другу фазу Місяця, але це яскравий зорепад, тому є можливість спостерігати за ним. Визирати метеоритний потік потрібно з боку сузір'я Персея.

Венера наблизиться до Землі

Також 13 серпня Венера буде в найбільшій західній елонгації при 45.8 градусів від Сонця. В цей час планета опиниться в найвищій точці над горизонтом у ранковому східному небі. Тому це чудовий час для спостереження.

Повня і молодик

А 3 серпня буде Повня о 18:58. Стародавні індіанські племена назвали Місяць осетровим, оскільки в цей період легко ловилася риба.

Також 19 серпня в небі з'явиться Молодик. Фаза за київським часом настане о 5:41.

Раніше Українські Новини повідомляли, у червні відбулося кілька астрономічних явищ – літнє сонцестояння, елонгація Меркурія, Полуничний Місяць і кільцеве сонячне затемнення.

Крім того, 4 липня відбувся великий парад планет – вони вишикувалися на одній стороні, за якими можна було спостерігати неозброєним оком.

Також у липні відбулося декілька магнітних бур – атомсферные коливання спостерігалися на початку та в кінці місяця.

Більше новин про: Венера Астрономічні явища Персеїди метеорний потік Зорепад Персеїди 2020

Два метеорних потоки зіллються в потужний зорепад:...
Астрономічні явища в квітні-2018: коли спостерігат...
Квітневий зорепад Ліриди: коли відбудеться і чого ...
Сьогодні вночі пік Персеїди: за годину можна буде ...
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ
У МОЗ назвали головну причину спалахів коронавірусу на заході України
Новини
Із зарплати Кулеби в червні відняли 31,2 тис. гривень через обмеження бюджету 07:40 Документ
Міністр фінансів Марченко та його заступники заробили за червень по 47,2 тис. гривень 07:20 Документ
Глава "Укроборонпрому" роздумує про можливість залишити посаду 06:30
Ціни на тепличні помідори "злетіли" на 30% за тиждень 05:50
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати 05:45
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня 13:30
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
більше новин
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok