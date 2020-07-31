У серпні очікується зорепад Персеїди і Венера буде ближче до землі: астрономічний календар

В останній місяць літа в нічному небі можна буде спостерігати за кількома астрономічними явищами, яких не бракувало і в липні. В серпні 2020 Венера буде ближче до Землі, очікується метеоритний потік Персеїди, а також буде місячна повня, передають Українські Новини.

Метеорний потік Персеїди

12-13 серпня можна спостерігати за потоком Персеїди. Це один з найкращих метеорних потоків для спостереження, адже у цьому році очікується пік до 60 метеорів на годину. Вони створюються кометою Свіфта-Таттла, яку відкрили в 1862 році. Потік Персеїди відбувається щорічно з 17 липня по 24 серпня. Цього року максимум випадає з ночі 12 серпня на ранок 13-го. Слабкі об'єкти опиняться без уваги через другу фазу Місяця, але це яскравий зорепад, тому є можливість спостерігати за ним. Визирати метеоритний потік потрібно з боку сузір'я Персея.

Венера наблизиться до Землі

Також 13 серпня Венера буде в найбільшій західній елонгації при 45.8 градусів від Сонця. В цей час планета опиниться в найвищій точці над горизонтом у ранковому східному небі. Тому це чудовий час для спостереження.

Повня і молодик

А 3 серпня буде Повня о 18:58. Стародавні індіанські племена назвали Місяць осетровим, оскільки в цей період легко ловилася риба.

Також 19 серпня в небі з'явиться Молодик. Фаза за київським часом настане о 5:41.

Раніше Українські Новини повідомляли, у червні відбулося кілька астрономічних явищ – літнє сонцестояння, елонгація Меркурія, Полуничний Місяць і кільцеве сонячне затемнення.

Крім того, 4 липня відбувся великий парад планет – вони вишикувалися на одній стороні, за якими можна було спостерігати неозброєним оком.

Також у липні відбулося декілька магнітних бур – атомсферные коливання спостерігалися на початку та в кінці місяця.