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31 травня 2020, неділя, 07:45 5
Космос 2020-05-31T08:00:02+03:00
Українські Новини
Літнє сонцестояння, елонгація Меркурія і Полуничний Місяць. Які астрономічні явища очікуються в червні

Літнє сонцестояння, елонгація Меркурія і Полуничний Місяць. Які астрономічні явища очікуються в червні

Ирина Николенко
Космос, Астрономічні явища, Місяць, сонячне затемнення, Повний місяць, день літнього сонцестоянна
Астрономічні явища в червні 2020. Фото: twitter.com/NASA
Астрономічні явища в червні 2020. Фото: twitter.com/NASA

У травні спостерігали два астрономічні явища – пік зорепаду Ета-Аквариди і останній в цьому році Супермісяць, а в червні буде кілька астрономічних явищ – літнє сонцестояння, елонгація Меркурія, Полуничний місяць і кільцеве сонячне затемнення. Кілька явищ можна буде спостерігати і з України, передають Українські Новини.

Місячні і Сонячні затемнення

5 червня можна спостерігати Напівтіньове місячне затемнення. В цей час супутник проходить через земну півтінь. Його поверхня потемніє, але не до кінця. Явище можна спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Західної Австралії.

21 червня буде Кільцеве сонячне затемнення. В цей час супутник буде розташований дуже далеко від Землі, щоб повністю перекрити Сонце. В результаті утворюються кільця світла навколо Місяця, але сонячна корона не проглядається. Шлях затемнення почнеться в Центральній Африці і пройде через території Саудівської Аравії, північ Індії, південного Китаю, а завершиться в Тихому океані. Часткове затемнення відкриється для Східної Африки, Близького Сходу і Південної Азії.

Рівнодення 2020

21 червня – літнє сонцестояння. Північний полюс земного шару встановиться під нахилом до Сонця, яке досягне самої північної позиції на небі. Це перший літній день для північної півкулі і перший зимовий для південного. Це найдовший день у році, який триває 17 години і 33 хвилини.

Планетні астрономічні явища

4 червня найменша планета Сонячної системи - Меркурій буде найбільше в східній елонгації. Планета досягне точки в 23.6 градусів від Сонця. В цей час краще всього спостерігати за планетою, яка встановиться в найвищій точці над горизонтом у вечірньому небі. Спостерігати можна відразу після заходу сонця.

Молодий і Повний Місяць

5 червня – Повний місяць. Фаза настане у 22:12 за київським часом. Стародавні індіанські племена називали його полуничним, так як в цей період збирали дозрілий урожай полуниці. Іноді їйого називають повним Місяцем троянди або меду.

21 червня з'явиться новий Місяць. Супутник не висвітлюється сонячним світлом, тому не з'явиться в нічному небі. Фаза настане у 09:41 за київським часом.

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